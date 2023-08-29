МЭР проработает вопрос распространения нулевого НДС на кафе при отелях

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Вопрос распространения нулевого налога на добавленную стоимость на кафе при гостиницах пообещали проработать в российском министерстве экономического развития.

"Один из главных запросов бизнеса – распространить решение об обнулении НДС для гостиничного бизнеса на сопутствующие услуги: общепит, прачечные. Перечень таких услуг надо сделать закрытым. Готовы проработать вопрос с Минфином", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее крупные туристические союзы в России предложили уменьшить налоговую нагрузку на отрасль.

В обращении к Минэкономразвития упоминались НДС, налог на имущество и на прибыль, а еще на страховые взносы. Также представители туробъединений отметили, что, несмотря на уже имеющиеся меры поддержки гостиничной отрасли, рентабельность капитала основных коллективных средств размещения почти нулевая.

При этом, по мнению экспертов, потенциал платежеспособного спроса на туристические услуги в стране со стороны иностранцев стал больше внутреннего в 155 раз.



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