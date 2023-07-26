В Минэкономразвития заявили, что РФ и КНР скоро возобновят групповой безвизовый туризм

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Россия и Китай возобновят групповой безвизовый туристический обмен со дня на день, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы планируем запустить первые группы безвизовых поездок туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", – приводит ТАСС слова Решетникова.

Ранее сообщалось, что первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут запустить к концу июля. До этого Минэкономразвития завершило необходимую для этого процедуру обмена перечнями туристических организаций с КНР.

В то же время о планах установить безвизовый групповой туризм с Ираном стало известно 28 июня. Решетников выразил уверенность, что Северный Кавказ является привлекательным направлением для путешественников из мусульманских стран.

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