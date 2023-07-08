Секреты Поднебесной: как отправиться на отдых в Китай летом 2023 года

В Китае коронавирус подкосил туризм сильнее, чем в других государствах: страна была закрыта для путешественников около трех лет. Но пандемия закончилась, и весной 2023 года Поднебесная возобновила выдачу виз. Расскажем, что нужно учесть тем, кто хочет отправиться в отпуск в Китай этим летом.

Сколько стоит оформление визы?

Путешественники для поездки в Китай оформляют визу типа L. Она предназначена для тех, кто посещает страну исключительно в туристических целях. Выдают однократные, двукратные и многократные визы. Максимальный срок их действия – 90 дней, а продолжительность одной поездки – не более 30 суток.

Однократная виза обойдется в 3,3 тысячи рублей с человека, двукратная – в 6,6, а многократная – в 9,9. Доплата за срочность при необходимости – от 2 до 4,6 тысячи. Также важно помнить, что заявка на многократную визу не гарантирует ее получение. Но что приятно, оплата происходит только при положительном решении.

Как оформить визу?

Сначала нужно заполнить анкеты на специальном сайте, затем необходимо записаться на подачу документов в консульство через отдельный портал. Для оформление визы в Китай необходимы следующие сведения.



Заполненная и распечатанная анкета. Ее можно скачать на официальном сайте консульства.

Подписанное подтверждение заполнения анкеты. Оно также есть на портале консульства.

Подтверждение записи на подачу документов.

Загранпаспорт. При этом он должен действовать не менее полугода от даты подачи документов.

Российский паспорт и копии всех заполненных страниц.

Копия первой страницы загранпаспорта, на которой находятся все личные данные.

Тем, кто уже был в Поднебесной, нужно сдать копии страниц с предыдущими визами в Китай за последние пять лет. Если они в аннулированных паспортах, понадобятся копии страниц этих документов с личными данными.

Документы, подтверждающие смену фамилии (если актуально).

Оплаченные билеты на самолет или оформленный тур. Если виза двукратная, также нужны приобретенные билеты на вторую поездку.

Подтверждение брони отеля. При этом предварительная оплата гостиницы не обязательна. Если виза двукратная или многократная, нужно предоставить бронь отеля для всех поездок, а не только для первой.

План маршрута с датами прибытия в тот или иной регион либо приглашение от китайской компании или гражданина.

Страховой полис, действительный на все время поездки.

Без визы в Китай можно?

По отзывам туристов, поймать свободный слот на подачу документов сейчас довольно сложно, поэтому стоит озаботиться этим вопросом заранее. Каждую неделю посольство предоставляет дополнительные окна. Чтобы их не упустить, сайт консульства лучше регулярно мониторить.

Любой турист имеет право остановиться в транзитной зоне аэропортов Поднебесной максимум на сутки, однако выйти за ее пределы нельзя. При этом есть провинции, где можно отправиться из воздушной гавани в город, если ожидание стыковочного рейса в третью страну составляет до 144 часов. И оформление визы в Китай при этом не понадобится.

К примеру, выйти в город в ожидании транзитного рейса разрешают в Пекине, Шанхае и Чэнду. Более подробную информацию можно найти на сайтах аэропортов прибытия. При этом для выхода в город нужны билеты на руках в третью страну, вылет в которую состоится не позднее чем через 144 часа.

Как добраться и сколько стоит?

В Китай летают прямые рейсы: к примеру, маршрут Москва – Пекин стоит от 42 тысяч рублей в обе стороны. С пересадкой в Иркутске или Новосибирске чуть дешевле – от 37 тысяч. Полет из Москвы в Шанхай напрямую обойдется от 70 тысяч рублей, с одной пересадкой – 40 и более.

Если покупать пакетный тур, дешевле всего отправиться в Гуанчжоу. Недельный отдых в трехзвездочном отеле с перелетом в обе стороны будет стоить от 90 тысяч рублей на двоих. В Пекин на тех же условиях можно отправиться за 103 тысячи. При этом, если заплатить 130 тысяч рублей, получится снять номер в четырехзвездочной гостинице.

Примерно в ту же сумму обойдется поездка в Шанхай. А вот путешествие на остров Хайнань станет более дорогим удовольствием даже при бронировании трехзвездочной гостиницы – от 125 тысяч на двоих.

Что с ковидными ограничениями?

В отличие от большинства стран, в Китае продолжают действовать довольно строгие санитарные требования. За 48 часов до вылета нужно сдать ПЦР- или антиген-тест. Получив отрицательный результат, необходимо заполнить "анкету здоровья" в приложении WeChat – местной популярной многофункциональной соцсети. На телефон придет QR-код, который нужно сохранить.

Авиакомпания, скорее всего, не заинтересуется этими документами. А вот китайские пограничники могут попросить их предоставить. Причем даже тех, кто не собирается покидать транзитную зону.

Внутри страны отменены практически все ограничения. Единственное, нужно носить маски в медицинских учреждениях и на борту самолета во время перелета на внутренних рейсах. В общественных местах пользоваться средствами индивидуальной защиты рекомендуется, но обязательного требования уже нет.