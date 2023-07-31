13:19Экономика
Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России
Фото: depositphotos/anrymoscow
Владимир Путин подписал закон, предполагающий освобождение туроператоров от уплаты НДС с путевок по России. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.
Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс. Платить НДС туроператорам не придется с поездок по РФ, осуществленных с 1 июля 2023 года до 1 июля 2027 года.
Документ вступает в силу со дня его публикации, за исключением положений, для которых установлены отдельные сроки.
Ранее стало известно, что стоимость путешествий по России в 2023 году выросла на 8–10%. Несмотря на рост цен, туроператоры фиксируют высокую загрузку на российских курортах, наиболее популярными из которых являются Краснодарский край, Крым, Абхазия и Сочи. По словам экспертов, на рынке присутствуют предложения на любой бюджет.
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