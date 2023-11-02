Минпромторг РФ планирует продлить эксперимент по tax free до конца 2024 года

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Минпромторг планирует продлить эксперимент по tax free в России до конца 2024 года. Соответствующее предложение было опубликовано на портале правовой информации.

"Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок", – следует из пояснительной записки к документу.

Авторы инициативы отметили, что система способствует росту продаж товаров, как тех, которые под нее подпадают, так и прочих. Это создает рост объема оказываемых услуг.

Помимо этого, в министерстве считают, что продление эксперимента по tax free положительно скажется на занятости, туристической активности и предпринимательстве в сфере розничной торговли.

Эксперимент действует в России с 2018 года. Он распространяется на Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Амурскую, Иркутскую, Калининградскую, Новгородскую, Нижегородскую области и другие регионы страны.

Ранее правительство РФ расширило перечень пунктов пропуска, где гражданам предоставляется услуга tax free. Теперь сделать это можно еще в восьми пунктах. Благодаря системе туристы, выезжающие из РФ с покупками, могут частично вернуть налог на добавленную стоимость (НДС).



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