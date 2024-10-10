Поезда МЦД-3 и Казанского направления МЖД задерживаются по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ряд поездов третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) и Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживается по техпричинам. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Как отмечается в сообщении, задерживаются поезда дальних маршрутов Казанского направления в сторону Москвы. С увеличенным интервалом следуют поезда МЦД-3 в сторону Крюкова. В обратном направлении также возможны задержки.

МЖД принимает все необходимые меры для восстановления расписания, уточнили в пресс-службе.

Летом движение поездов на МЦД-4 было задержано на станции Москва-Курская из-за срыва стоп-крана одним из пассажиров поезда с сообщением Апрелевка – Железнодорожная. В связи с этим на Горьковском направлении и диаметре увеличили интервалы. Позже движение составов ввели в график.