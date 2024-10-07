Пассажиров предупредили о задержке поездов на МЦД-4 по техпричинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-4 следуют с отклонением от графика по техническим причинам. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе Московской железной дороги.

Как указали в МЖД, межпоездной интервал выдерживается. В пресс-службе пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Специалисты принимают меры для сокращения времени опоздания задержанных электричек.

Летом движение поездов на МЦД-4 было задержано на станции Москва-Курская из-за срыва стоп-крана одним из пассажиров поезда с сообщением Апрелевка – Железнодорожная. Из-за этого на Горьковском направлении и диаметре увеличили интервалы.

Позже движение составов ввели в график, однако задержки сохранялись на Горьковском направлении в обе стороны.