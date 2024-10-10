Около 10 электричек Ленинградского направления ОЖД задерживаются по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 10 электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Зеленограда-Крюкова задерживаются по техническим причинам, передает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Максимальное время их опоздания – не более 30 минут, уточнили в компании. В данный момент железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

В пресс-службе напомнили, что узнать информацию о фактическом движении поездов можно через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Между тем пассажиров предупредили об изменении расписания некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), 11 и 12 октября. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ на станции Люблино-Сортировочное.

Так, поезда МЦД-2 из Нахабина будут курсировать до Курского вокзала, а из Подольска – до Царицына. У некоторых электричек также изменится время отправления и прибытия, а несколько поездов выведены из расписания. Технологические окна назначены с 23:20 до 05:20.