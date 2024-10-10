Некоторые поезда Курского и Рижского направлений изменят расписание 11–12 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Некоторые пригородные поезда Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), изменят свое расписание 11 и 12 октября. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ на станции Люблино-Сортировочное, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, поезда МЦД-2 из Нахабина будут курсировать до Курского вокзала, а из Подольска – до Царицына. У некоторых электричек также изменится время отправления и прибытия, а несколько поездов выведены из расписания.

Технологические окна назначены с 23:20 до 05:20. На период работ будет временно приостанавливаться движение по 1 главному пути станции.

Ранее был изменен график движения поездов по будням на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Новое расписание будет действовать по 25 октября. Корректировки в расписании связаны с работами по обновлению инфраструктуры станции Раменское.

Кроме того, график движения электропоездов на Ярославском направлении МЖД изменился из-за проведения капитального ремонта на нескольких участках Северной железной дороги. Правки в расписании будут актуальны до 11 октября.