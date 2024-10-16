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16 октября, 17:10 (обновлено 16.10.2024 17:30)

Транспорт

Интервалы движения увеличивались на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом заявила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, это случилось из-за человека на путях. В настоящее время движение поездов осуществляется согласно графику.

Ранее интервалы движения увеличивали на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. На указанной ветке человек упал на рельсы. Позже движение было восстановлено.

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