Интервалы движения увеличивались на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения были увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом заявила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, это случилось из-за человека на путях. В настоящее время движение поездов осуществляется согласно графику.

Ранее интервалы движения увеличивали на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы. На указанной ветке человек упал на рельсы. Позже движение было восстановлено.

