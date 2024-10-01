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01 октября, 18:36 (обновлено 01.10.2024 18:54)

Транспорт

Интервалы движения были увеличены на центральном участке Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Калужско-Рижской линии были временно увеличены интервалы движения из-за падения человека. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент движение поездов введено в график, уточнили в ведомстве.

Ранее интервалы движения поездов увеличивали на западном участке Филевской линии. Причиной стал человек на путях. Спустя время движение электропоездов ввели в график.

До этого на северном участке Замоскворецкой линии увеличили интервалы из-за человека на путях. Через несколько минут поезда начали следовать согласно графику.

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