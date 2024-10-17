Движение на БКЛ введено в график

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение на Большой кольцевой линии Московского метрополитена введено в график, сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Ранее на БКЛ были увеличены интервалы движения по часовой стрелке для проверки состава. После оперативной проверки установлено повреждение створок дверей в вагоне на одной стороне. В связи со случившимся машинист высадил пассажиров, а состав был убран с линии. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Поезда продолжили движение в штатном режиме.

Между тем график движения поездов на МЦД-2 изменится после 23:00 до 05:40 в период с 18 по 20 октября. На участке Люблино – Царицыно электрички в обе стороны будут следовать по пути "На Нахабино". На Курском направлении интервал движения увеличится до 40 минут, часть поездов со стороны Подольска поедет укороченными маршрутами от и до станции Царицыно. Изменения связаны с продолжающимися работами по капитальному ремонту пути на участке Люблино – Царицыно.