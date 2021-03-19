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Общество

13:22

ВОЗ оценила вакцинацию от COVID-19 в России

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции в РФ находится под контролем, тревожных сигналов нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Она отметила, что в настоящее время в мире ведется много разговоров о побочных эффектах вакцин против COVID-19. По ее словам, все страны имеют жесткую систему наблюдения и сразу выявляют любое ухудшение здоровья человека, который сделал прививку.

"Это значит, что любое тяжелое проявление сразу идет через систему и рассматривается, нужно ли временно остановить вакцинацию или нет. На данный момент я могу сказать, что в России все нормально, мы не видим тревожных сигналов", – уточнила представитель ВОЗ.

Она также добавила, что количество заражений коронавирусом в России постоянно снижается, а в Европе вновь наблюдается подъем. Так, многие страны ЕС возвращаются к локдауну и различным ограничениям.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучавшие происхождение коронавируса SARS-CoV-2, отказались от версии его распространения в результате лабораторной утечки.

Проект сертификата о вакцинации от COVID-19 разрабатывают в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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