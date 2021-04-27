В ВОЗ раскритиковали идею введения паспортов вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Введение паспортов вакцинации от COVID-19 в настоящий момент нецелесообразно, поскольку оно может обострить неравенство между странами в борьбе с пандемией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас введение паспорта вакцинации приведет к большому неравенству, надо заметить, что огромное число стран и людей не имеют возможности вакцинироваться, просто у них вакцины нет", – сказала она в эфире канала "Россия 24".

Вуйнович отметила, что вопрос введения сертификатов вакцинации от коронавируса по аналогии с желтой лихорадкой будет рассмотрен Всемирной ассамблеей здравоохранения. При этом она уточнила, что такой сертификат не будет обязательным.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.