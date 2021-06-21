Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Денежно-кредитная политика Центробанка оказывает влияние лишь на спрос в экономике, поэтому печатание и раздача всем денег не обеспечит ее рост, а приведет к разгону инфляции. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", – сказала руководитель ЦБ.

Она указала и на то, что снижение ключевой ставки до нулевых значений, из-за чего происходит накачивание экономики деньгами, также подтолкнуло бы инфляцию к росту. По словам Набиуллиной, это были бы двухзначные цифры.

В числе неблагоприятных последствий такого решения глава Банка России назвала падение курса рубля, так как люди начали бы делать валютные запасы, а также то, что бизнес перестал бы инвестировать в развитие из-за непредсказуемой ситуации.

Отсутствие таких последствий в развитых странах Набиуллина объяснила тем, что там инфляционные ожидания людей и бизнеса заякорены. Там не растут цены, а за десятки лет люди накопили доверие властям.

"Поэтому никто не бежит в магазины. Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму", – подчеркнула руководитель ЦБ.

По ее словам, если инфляция в развитых странах вырастет, там также начнут повышать ставки. При этом из-за больших долгов подобный сценарий выльется в серьезную проблему.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.

Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, нормализация должна происходить быстро, подчеркнул министр.

