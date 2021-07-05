В Госдуме предложили вернуться к советской системе ценообразования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предлагают вернуть советскую систему ценообразования. Об этом заявила член комитета по бюджету и налогам Госдумы Вера Ганзя в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Я бы вообще вернулась к советской системе не только в регулировании цен, а еще и по другим очень важным ключевым государственным позициям", – сказала она.

По ее словам, необходимо заняться изучением торговых надбавок ретейлеров и производителей для урегулирования цен. Она добавила, что бизнес придерживает товары во время регулировки цен, перепрофилируется или же ищет более выгодные рынки сбыта за границей.

Ганзя назвала безнравственным повышение цен на товары первой необходимости. Она считает, что российские предприниматели должны научиться сдерживать свои собственные аппетиты.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%.

По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты и сырьевые товары к концу марта разогналась до 5,8%. В апреле она слегка замедлилась до 5,5%. В мае темпы роста подскочили, достигнув максимума с 2016 года – 6,02%. В июне они продолжили расти.