Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на продукты

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Чтобы защитить интересы потребителей, необходимо постоянно следить за ценами на социально значимые продукты и реагировать на их изменение. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал в видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза.

Он отметил, что, несмотря на ряд мер, принятых властями для снижения влияния мировой конъюнктуры на российский рынок, ситуация остается сложной.

"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", – заключил он.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о стабилизации цен на социально значимые товары. По его словам, это случилось благодаря соответствующим действиям российского правительства, которые будут продолжены при необходимости.

Он также добавил, что сейчас идут переговоры о создании интервенционных фондов по зерну и по сахару.

