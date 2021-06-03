Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты

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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о стабилизации цен на социально значимые товары, которой удалось добиться благодаря действиям российского правительства.

"Те решения правительства, которые были приняты, привели к тому, что цены стабилизировались на основные социально значимые товары. В случае необходимости будут приниматься дополнительные меры", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Патрушев добавил, что сейчас идут переговоры о создании интервенционного фонда зерна и создании интервенционного фонда по сахару.

"В случае если соответствующие решения будут приняты, положительные решения, то на будущее, на перспективу мы будем иметь чуть больше механизмов для сдерживания цен, чем было до этого", – сказал он.

Ранее Минсельхоз предложил правительству создать в России государственный интервенционный фонд сахара. По его словам, объем фонда может составить до 500 тысяч тонн – именно столько приблизительно потребляют сахара в России ежемесячно.

Глава Минсельхоза добавил, что сахар является высоковолатильным товаром и его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Создание интервенционного фонда, по его словам, позволит сделать цены на сахар стабильными.

В середине мая Минсельхоз оценивал ситуацию с ценами на сахар в России как стабильную, но отмечал, что в дальнейшем на стабилизацию будут влиять квота на импорт с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей.

О том, что кабмин рассматривает новые меры регулирования рынка сахара, в частности создание интервенционного фонда, ранее со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут сообщал ряд СМИ.

