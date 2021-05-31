В России может появиться интервенционный фонд сахара

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Минсельхоз предложил правительству создать в России государственный интервенционный фонд сахара, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".
Объем фонда может составить до 500 тысяч тонн – именно столько приблизительно потребляют сахара в России ежемесячно.
Патрушев отметил, что если закупки этого продукта проводить в период начала выработки в сентябре или октябре, а реализовывать, когда понадобится, то это позволит выровнять рыночную цену.
Отмечается, что новый подход даст понимание, кому из производителей положены субсидии, а также обеспечит бесперебойные поставки сахара.
Глава Минсельхоза отметил, сахар является высоковолатильным товаром и его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Создание интервенционного фонда, уверен Патрушев, позволит сделать цены на сахар стабильными.
В середине мая Минсельхоз оценивал ситуацию с ценами на сахар в России как стабильную, но отмечал, что в дальнейшем на стабилизацию будут влиять квота на импорт с пониженной ставкой пошлины и расширение посевных площадей.
О том, что кабмин рассматривает новые меры регулирования рынка сахара, в частности, создание интервенционного фонда, ранее со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут сообщал ряд СМИ.
Торговые сети жалуются на проблемы с поставками сахара
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