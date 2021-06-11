Банк России обеспокоен повышением уровня инфляции в РФ

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Инфляция в России вызывает все большее беспокойство Центрального Банка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Инфляция вызывает все большее беспокойство", – сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.

Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, нормализация должна происходить быстро, подчеркнул министр.