Банк России обеспокоен повышением уровня инфляции в РФ

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Инфляция в России вызывает все большее беспокойство Центрального Банка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Инфляция вызывает все большее беспокойство", – сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.
Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, нормализация должна происходить быстро, подчеркнул министр.
Рост цен на товары вслед за мировыми подтолкнул ускорение инфляции в России