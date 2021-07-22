ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Фото: ТАСС/AP/Michael Probst
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 22 июля сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, следует из пресс-релиза регулятора.
Подобного решения ожидали большинство экспертов. Также без изменений остались параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). Ее объем равен 1,85 триллиона евро. Программа завершится не ранее конца марта 2022 года. Регулятор планирует реинвестировать поступления от погашения ценных бумаг, приобретенных в рамках PEPP, до конца 2023 года.
На нулевой отметке базовая ставка зафиксировалась с марта 2016 года. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00, 0,25 и минус 0,5% соответственно.
В совете управляющих ожидают, что ключевые процентные ставки ЕЦБ не станут меняться или будут снижаться до тех пор, пока уровень инфляции не будет равен 2% задолго до завершения своего прогнозного периода и будет устойчивым до конца прогнозного периода.
В начале июля Европейский центральный банк скорректировал среднесрочную цель по инфляции до 2%. Прежняя формулировка звучала как "чуть ниже 2%".
Ранее сообщалось, что мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, из-за чего переход ключевых экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может в скором времени спровоцировать долговой кризис. До этого подобная ситуация складывалась лишь после завершения Второй мировой войны.
Эксперты ожидают нового повышения ключевой ставки
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