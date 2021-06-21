В Deutsche Bank нашли в мировой экономике "бомбу" от США

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Включение американскими властями печатного станка является бомбой замедленного действия, взрыв которой будет иметь последствия не только для США, но и для других стран. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Команда президента Соединенных Штатов Джо Байдена успела влить в экономику страны достаточно много денег, что привело к росту госдолга на 25%. За время пандемии у американцев сформировались запасы, оцениваемые в 1,6 триллиона долларов, которые им предстоит потратить.

Некоторые последствия видны уже сейчас, а в перспективе подобное приведет к росту цен, меньшей привлекательности доллара для инвесторов, инфляции и формированию "пузыря".

Уже в мае эксперты отмечали в США увеличение стоимости практически всех товаров: от еды до автомобилей.

"Пренебрежение инфляцией в США держит глобальную экономику на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоев общества", – подчеркнул главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что мировая экономика неминуемо столкнется с новым масштабным кризисом. По словам эксперта, изначально подобное бедствие прогнозировалось на 2020 год, однако фактически так и не началось в полной мере из-за того, что мировые правительства активно "заливали" ситуацию с коронавирусом деньгами.

