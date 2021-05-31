Эксперты назвали три главных риска банковской системы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В числе главных потенциальных рисков для российской банковской системы – все более активное участие в непрофильном бизнесе, ухудшение качества кредитного портфеля юрлиц и волатильность процентных ставок. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.
Он подчеркнул, что в настоящее время российский банковский сектор стабилен, однако некоторые моменты стоит отслеживать.
"Во-первых, банки идут по пути расширения участия в непрофильном бизнесе в различных формах. В таких ситуациях на первый план выходят проблемы качества внутреннего управления и финансового планирования", – сказал Сухов.
Эксперт обратил внимание и на то, что платежеспособность заемщиков, кредиты которым были реструктурированы в 2020 году, может полностью не восстановиться. Таким образом, снизится качество кредитного портфеля юрлиц.
Глава АКРА отметил, что опасения вызывает и волатильность процентных ставок. Он предположил, что в течение этого года ЦБ будет как увеличивать, так и снижать ставку.
Ранее заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов назвал признаки нового банковского кризиса. По словам специалиста, резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами, является основой любого банковского кризиса.
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