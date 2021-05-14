Экономист перечислил признаки нового банковского кризиса

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Заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов рассказал агентству "Прайм" о признаках нового банковского кризиса.

По словам специалиста, резкое снижение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами, является основой любого банковского кризиса.

Эксперт пояснил, что это случается из-за роста проблемных долгов или массового оттока вкладов. По его мнению, сейчас крайне маловероятен подобный сценарий.

"Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала", – сказал Воронов.

Тем, кто все-таки беспокоится за свои сбережения, специалист посоветовал размещать их лишь в тех банках, которые участвуют в системе страхования вкладов.

Воронов также рассказал, что покупка гособлигаций относится к безопасным альтернативам банковским вкладам. По ним вероятность дефолта ничтожно мала.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что следующий этап мирового экономического кризиса придется на 2025–2026 годы.

Согласно прогнозам экспертов, пандемия COVID-19 завершится в середине текущего года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а нефть подорожает до 82–85 долларов за баррель к концу десятилетия.