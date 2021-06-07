В Госдуме предсказали новый мировой экономический кризис

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что мировая экономика неминуемо столкнется с новым масштабным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, изначально подобное бедствие прогнозировалось на 2020 год, однако фактически так и не началось в полной мере из-за того, что мировые правительства активно "заливали" ситуацию с коронавирусом деньгами.
"В результате мы видим, что эти триллионы долларов пошли на рынок commodities, на рынок ценных бумаг. В результате пузырь, который был очень сильно надут и так до 2020 года, стал огромным. Когда он лопнет – мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая депрессия покажется детскими игрушками", – объяснил свою позицию Макаров.
Депутат Госдумы добавил, что вследствие мировых событий повреждены и сломаны механизмы, способные микшировать последствия кризиса. В результате экономические проблемы ожидаются в каждой стране, и каждая страна обязана будет решать их самостоятельно.
Андрей Макаров считает, что Россия уже сейчас должна продумывать подготовку к предстоящему экономическому кризису. Он отметил, что сложная ситуация может также оказать влияние на политику.
Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий ранее назвал способ защититься от последствий экономического кризиса. Сам процесс специалист назвал неизбежным из-за цикличности экономики, однако отметил, что для противостояния кризису необходимо иметь в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов.
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