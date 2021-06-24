Мир предупредили о глобальном долговом кризисе

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Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, из-за чего переход ключевых экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может в скором времени спровоцировать долговой кризис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого.
Он обратил внимание на то, что подобная ситуация складывалась лишь после завершения Второй мировой войны. Сейчас центробанки мира придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, но скоро вероятно ее ужесточение.
Русецкий напомнил, что последние 20 лет все кризисы начинались после повышения ставки со стороны американской Федеральной резервной системы.
Согласно прогнозам, США и Европейский центральный банк приступят к повышению ставок в 2023 году. То есть до начала долгового кризиса в запасе есть три – четыре года, отметил эксперт.
Ранее о неизбежности нового кризиса заявили в ЦБ РФ. Сейчас в России действуют некоторые антикризисные меры, которые в перспективе необходимо отменить. Только таким образом можно добиться развития экономического сектора.
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