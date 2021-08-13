В центре Москвы офицер Росгвардии помог водителю потушить загоревшийся автомобиль

13 августа, 23:40
Фото: URA.RU/ТАСС/Вадим Ахметов
В центре столицы офицер Росгвардии помог водителю потушить загоревшуюся машину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления национальной гвардии России.
"Врио начальника управления вневедомственной охраны по Центральному административному округу полковник полиции Сергей Лавров заметил дымящуюся иномарку, когда следовал на проверку подразделения. Возле машины стоял растерянный водитель и не мог самостоятельно потушить огонь", – говорится в сообщении.
Оценив обстановку, сотрудник вневедомственной охраны незамедлительно принял меры к ликвидации возгорания. Его удалось потушить с помощью порошкового огнетушителя. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее на Садовой-Спасской улице в Москве загорелись межэтажные перекрытия в доме 1906 года постройки. Жителей одного из подъездов эвакуировали.
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