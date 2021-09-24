Обломки пропавшего вертолета Ка-27 обнаружили на Камчатке – СМИ

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Обломки пропавшего вертолета Ка-27 удалось обнаружить на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление источника.

Уточняется, что судьба экипажа воздушного судна пока остается неизвестной.

"Труднодоступная местность. <...> Высота больше 900 метров", – описал местонахождение обломков собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Инцидент произошел в районе горы Острой.

По предварительной информации, на борту находились 3 человека. Вертолет возможно принадлежит ФСБ России.