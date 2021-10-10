СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане

13:58
Фото: МЧС России
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"В 384 военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", – говорится в сообщении.
Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 22 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.
По информации регионального Минздрава, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе пилоты. В больницы были доставлены шесть пострадавших, из которых двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
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