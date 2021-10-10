Центр подготовки космонавтов приостановил работу после крушения L-410 в Татарстане

Фото: МЧС России

Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), сотрудничавший с аэроклубом в Мензелинске, временно приостановил работу после крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

"На период расследования катастрофы сотрудничество ЦПК с этим аэроклубом приостановлено и будет перенесено на работу с аэроклубом во Владимирской области", – говорится в сообщении.

По информации агентства, соответствующие поручение дал генеральный директор компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"ЦПК после расследования аварийной комиссии дополнительно проанализирует возможности восстановления тренировок космонавтов на базе этого клуба в Татарстане", – отмечается в сообщении.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 22 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.

По информации регионального Минздрава, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе пилоты. В больницы были доставлены шесть пострадавших, из которых двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

В числе возможных версий крушения рассматривают перегруз, неисправности самолета и ошибки экипажа.

