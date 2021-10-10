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Происшествия

12:31

Власти Татарстана помогут семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410

происшествия регионы

Фото: МЧС России

Власти Татарстана окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе в Мензелинском районе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Президент Республики Татарстан поручил правительству республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе", – цитирует Галимову "Интерфакс".

В пресс-службе также отметили, что с этой целью правительство региона сформировало специальную комиссию, которую возглавил премьер-министр Алексей Песошин.

На совещании комиссии было принято решение объявить 11 октября днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших при крушении легкомоторного самолета L-410, а также вылетел к месту катастрофы.

Самолет разбился утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 22 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.

В настоящий момент спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек. Еще 6 пострадали. Они госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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