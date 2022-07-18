Стало известно о состоянии летчиков, которые совершили жесткую посадку в Ленобласти

Стало известно о состоянии летчиков, которые совершили жесткую посадку вертолета Росгвардии вблизи деревни Горки в Ленобласти. Троих членов экипажа уже обследовали, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, что машину дважды развернуло в воздухе, а потом она приземлилась. По последним данным, у МИ-8 могла быть неисправность рулевого винта. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.