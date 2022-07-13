Трамваи четырех маршрутов задержались на Комсомольской площади из-за воды на путях

Трамваи четырех маршрутов – №7, 13, 37 и 50 – задержались на Комсомольской площади у остановки метро "Комсомольская" из-за скопления воды на путях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршруты трамваев временно изменены. В ведомстве попросили пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.