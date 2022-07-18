Новости регионов: ДТП произошло на трассе в Приэльбрусье

В Кабардино-Балкарии произошла авария. На трассе в Приэльбрусье в районе поселка Нейтрино столкнулись две легковушки. Затем раздался взрыв и вспыхнуло пламя. Водитель Volkswagen госпитализирован в тяжелом состоянии, шофер "ГАЗели" погиб.

В Приморье дорожные службы восстановили проезд к шести селам, которые были отрезаны паводками. Об сообщают местные власти. Подтопление началось еще в конце июня. В выходные из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Ослабление дождей синоптики прогнозируют к 19 июля.

Из Сочи в Турцию в свой первый рейс отправился круизный лайнер. 11-палубное пассажирское судно "Astoria Grande" раньше работало в немецких водах Балтийского моря под другим названием. В недельное путешествие по турецким городам можно отправиться за 90 тысяч рублей. Такую сумму придется выложить за каюту без окон. Всего на борту лайнера около 600 кают.

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