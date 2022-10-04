Россиянин погиб при крушении самолета армии Мали – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Гражданин РФ погиб в результате крушения самолета армии Мали в городе Гао. Об этом сообщает AFP со ссылкой на военный источник.

По информации агентства, самолет Су-25 разбился в аэропорту Гао, один человек погиб, несколько пострадали.

Ранее принадлежащий России пожарный вертолет потерпел крушение в Турции. Сообщалось, что он вылетел в Мармарис для тушения пожара, но упал в Денизли. Позже в администрации провинции уточнили, что инцидент произошел в районе Чардак.

В МВД Турции затем рассказали, что в вертолете находились семь членов экипажа. Среди них были два россиянина и пять турок. В результате погибли два человека, пять получили ранения.



Частный самолет упал в Балтийском море

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