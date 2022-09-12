Крупный пожар произошел в Краснодарском крае. Вдоль трассы Краснодар – Ейск загорелся сухой камыш. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров.

До этого краснодарские пожарные боролись с огнем в станице Брюховецкой, там также полыхал камыш. Ветер быстро распространял огонь. Его удалось потушить.

В Приморье продолжают ликвидировать последствия тайфуна. Стихия бушевала на прошлой неделе. Три человека погибли, их смыло потоком. 13 населенных пунктов до сих пор отрезаны от транспортного сообщения, подтоплены почти тысяча домов, повреждены 34 моста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.