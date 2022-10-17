Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до четырех. Количество пострадавших увеличилось до 25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По предварительной информации пострадали 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь", – проинформировали в ведомстве.



Видео: телеграм-канал MOW

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем охвачен подъезд целиком, заявили в МЧС. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.

На место происшествия для оказания помощи пострадавшим вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в Ейск отправился глава МЧС Александр Куренков.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили.



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