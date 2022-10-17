Очевидец крушения самолета в Ейске рассказал, как долго продолжались взрывы

Фото: ТАСС

Взрывы в результате падения самолета на жилой дом в Ейске продолжались около 15 минут, заявил РЕН ТВ очевидец Александр Дмитрук.

"Стали взрывы какие-то происходить. Что за взрывы – не знаю. Говорят, он шел с полным боекомплектом. Может, это начало взрываться. Но взрывалось в течение 15 минут где-то", – уточнил мужчина.

Он сообщил, что на данный момент место ЧП оцеплено экстренными службами.

Мужчина стал свидетелем происшествия, когда возвращался домой с работы. По его словам, самолет перед падением летел очень низко.

"Слышу гул. Голову поднимаю – летит "Сушка". Он слишком низко летит. Метрах в трех от четырехэтажного дома. <...> Буквально через минуты полторы грохот, земля содрогнулась", – рассказал Дмитрук.

Он сообщил, что огонь после взрывов охватил несколько подъездов с 1-го по 9-й этаж. После этого на место прибыли экстренные службы.

В свою очередь, жительница Ейска Елена Семенихина заявила, что перед падением у самолета заискрил двигатель.

"Мы на работе видели, что от двигателя искры летели, то есть с двигателем там что-то случилось. Он летал-летал. Потом резко пошел вниз, искры летели", – рассказала она.

По словам Елены, после крушения был слышен взрыв, однако жительница Ейска уточнила, что не сразу поняла, что произошло, так как подумала, что это гиперзвук.

"Взрыв был. Такой звук, я подумала, что как на гиперзвук самолет переходит. А потом сразу вышли на улицу, за домом огромное черное облако и слышно, что боеприпас взрывается стреляет", – рассказала женщина.

Другой очевидец ЧП успел выбежать из дома, он находился в соседнем подъезде, сообщает RT.

"Я только пришел – горит девятиэтажка. Горит до девятого этажа вся, два-три пролета", – рассказал мужчина.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

По последним данным, в результате происшествия три человека погибли и 21 пострадал. По информации медиков, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком, сообщали в МЧС. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, были обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям девятиэтажного дома, загоревшегося в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Владимир Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.



СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске

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