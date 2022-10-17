Фото: телеграм-канал "Барахолка Ейск"

Число погибших в результате ЧП в Ейске возросло до 3. Об этом сообщила заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале.

По информации МЧС, в результате происшествия пострадал 21 человек. При этом, по информации Оперштаба, трое из них – дети 8–10 лет.

Само возгорание в доме после падения самолета потушено. В настоящее время спасатели обходят квартиры, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе. Там также уточнили, что в настоящее время дом отключен от коммуникаций.

"Полностью отключены коммуникации. Только в этом доме", – говорится в сообщении.



Видео: телеграм-канал MOW

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен целый подъезд, сообщали в МЧС. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения. Для размещения людей в пансионатах и гостиницах подготовили в общей сложности 600 койко-мест.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям девятиэтажного дома, загоревшегося в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Владимир Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.



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