17 октября, 19:45Происшествия
Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тыс "квадратов" – МЧС
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Площадь пожара в жилом доме в Ейске, на который упал самолет Су-34, составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
ЧП произошло по адресу улица Красная, дом 47, строение 1.
"На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома", – сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, в результате падения воздушного судна на многоквартирный дом было разрушено 17 квартир. Информация о пострадавших уточняется.
На место происшествия выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", – написал он в своем телеграм-канале.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.
На место крушения самолета в Ейске выехал губернатор Кубани – СМИ
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