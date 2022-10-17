Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты – МО РФ

Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске

Самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета, заявили в ведомстве.

Видео: телеграм-канал Baza

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, огнем охвачен подъезд целиком, заявили в МЧС. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения.

После падения самолета на дом были слышны несколько взрывов, сообщили очевидцы. На место происшествия работают пожарные и медики, данных о погибших и пострадавших пока нет.



Видео: телеграм-канал Baza

Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения самолета. Возбуждено уголовное дело, на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата СК.

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