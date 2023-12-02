Три человека погибли в крушении вертолета на юге Мексики

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Экипаж из трех человек погиб в результате крушения вертолета Eurocopter, который рухнул после взлета в штате Морелос в Мексике. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что потерпевший крушение вертолет принадлежал Федеральной комиссии по электроэнергетике. Примерно в 10:39 по местному времени вертолет Eurocopter EC-130 с бортовым номером XA-NAT попал в аварию во время выполнения планового полета над электрической подстанцией.

В комиссии уточнили, что на борту находились два члена экипажа и сотрудник службы, все они погибли. Вертолет потерпел крушение в поле почти сразу после взлета и загорелся при ударе. По информации местных СМИ, воздушное судно попало на высоковольтные провода.

Ранее стало известно, что в Мадриде разбился вертолет, упав на одну из кольцевых дорог города. По информации издания El Mundo, аппарат участвовал в ярмарке вертолетов.