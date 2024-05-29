ABC: военный самолет потерпел крушение в США

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Военный самолет США упал в аэропорту города Альбукерке в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Согласно данным телекомпании, самолетом был истребитель F-35B, который упал вскоре после взлета. Истребитель направлялся из Техаса в Калифорнию, крушение произошло после остановки на дозаправку в Нью-Мексико.

На борту самолета находился один пилот, после инцидента он был госпитализирован. Между тем аэропорт уже возобновил свою работу.

Ранее 2 человека погибли после столкновения двух самолетов в Кении в начале марта. Инцидент случился с пассажирским самолетом, который следовал из аэропорта Уилсона в Найроби до аэропорта Диани, и тренировочным бортом.

До этого Самолет Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял одну из шин, в связи с чем был вынужден экстренно сесть в аэропорту Лос-Анджелеса. Обломки шины упали на стоянку для сотрудников аэропорта, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.