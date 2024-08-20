Свыше 8 тыс человек остались без света из-за аварии в Алуште

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В Алуште более 8 тысяч человек остались без света из-за технологического нарушения в сетях. Об сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Крым Владимир Воронкин в своем телеграм-канале.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Алуште", – написал Воронкин.

Как отмечается в сообщении, обесточено 26 трансформаторных подстанций (ТП), 3 425 точек поставок (8 142 человека). Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

В Подольске ранее также отключили электроснабжение. Причиной стало полное погашение подстанции № 480 "Северово" и подстанции № 104 "Климовская".

В результате электричество было отключено в 14 школах, 26 детских садах, 14 больницах, а также в МФЦ, техникуме, администрации, детском реабилитационном центре и тяговой троллейбуса. Позже электроснабжение было полностью восстановлено.

