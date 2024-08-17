17 августа, 08:18Происшествия
Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье
Фото: телеграм-канал "ДРСК"
Электроснабжение полностью восстановлено в Приморье, все потребители подключены, сообщается в телеграм-канале Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
"Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями работали в течение ночи и постепенно подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 06:58 все потребители подключены", – говорится в сообщении.
Электросетевой комплекс работает в штатном режиме. Как уточнили в компании, отключения электроэнергии произошли из-за нагрузки после аварии на ГРЭС.
Поэтапные включения производились по команде системного оператора и были необходимы для соблюдения режимов работы электрооборудования во избежание его повреждения. Работа по подключению потребителей началась сразу после восстановления связи энергосистемы Приморья с объединенной энергосистемой Востока (ОЭС Востока).
Проблемы с подачей электроэнергии произошли в Приморье 16 августа из-за замыкания оборудования сетей Волжской сетевой компании. В результате была включена защита на блоках 1, 6, 3. При этом в компании ДРСК на тот момент указали, что предварительной причиной отключения электроснабжения стало технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС.
На фоне этого медучреждения перевели на резервные источники питания.
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