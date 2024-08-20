В Подольске восстановлено электроснабжение

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Электроснабжение в подмосковном Подольске, где без света оставались дома и соцобъекты, полностью восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Московской области.

Утром 20 августа в Подольске отключили электроснабжение. Причиной стало полное погашение подстанции № 480 "Северово" и подстанции № 104 "Климовская" в силу отгорания шлейфа. Без напряжения оставались 32 фидера и 301 трансформаторная подстанция.

В результате электричество было отключено в 14 школах, 26 детских садах, 14 больницах, а также в МФЦ, техникуме, администрации, детском реабилитационном центре и тяговой троллейбуса. В город направили 13 передвижных электроустановок.

По данным министерства, электроснабжение потребителей было нарушено в результате автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт. Всех абонентов оперативно переводили на резерв. В настоящее время обесточенных потребителей нет.

Ранее сообщалось, что свыше 100 тысяч человек остались без света в федеральной земле Баден-Вюртемберг, которая находится на юго-западе Германии. Электричество не было 19 августа примерно в 04:30 по местному времени в городах Людвигсбург и Корнвестхайм. Люди оставались без света из-за проникновения куницы в трансформаторную подстанцию. Она повредила провода в помещении.