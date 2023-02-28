Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации, сообщает РИА Новости.

Голосование проходило в Абу-Даби. В итоге за включение высказались 29 делегатов, 1 – против, еще 6 – воздержались.

Решение о переходе ФШР в ACF принял наблюдательный совет организации еще 14 апреля 2022 года. 22 февраля текущего года совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил данное решение.

В марте 2022 года FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Генассамблея организации приняла решение создать рабочую группу, которая рассмотрит дальнейшую возможность участия этих сборных в международных турнирах.

До этого федерация по призыву МОК запретила использование флагов и гимнов России и Белоруссии на международных соревнованиях, а также расторгла спонсорские соглашения с государственными компаниями двух стран.



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