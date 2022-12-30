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Яна Непомнящего заставили переодеться на ЧМ по шахматам

Яна Непомнящего заставили переодеться на ЧМ по шахматам

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Россиянина заставили переодеваться на чемпионате мира по шахматам. Шахматист Ян Непомнящий сел за доску в футболке с грубым выражением на испанском языке.

Как выяснилось, никого оскорблять шахматист на самом деле не собирался. Это был такой реверанс в сторону футболиста Лионеля Месси. Чемпион мира обронил фразу про дурака во время недавно прошедшего мундиаля в Катаре.

Но организаторы шахматных соревнований такого юмора не оценили. Они разрешили приступить к игре только без провокационной футболки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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