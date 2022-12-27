Из комнаты Месси на чемпионате мира в Катаре сделают музей – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Из комнаты Лионеля Месси в Катарском университете в Дохе, где базировалась сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу, сделают музей, сообщает RMC Sport.

В комнате под номером В201 расположены две односпальные кровати, письменный стол, кресла, телевизор и серый диван с желтыми подушками. На двери висит плашка с надписью L. Messi и аргентинский флаг.

Отмечается, что ее переоборудуют в музей в ближайшие недели.

Сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре 18 декабря. После этого Лионеля Месси во второй раз за всю его спортивную карьеру признали лучшим игроком чемпионата мира.

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