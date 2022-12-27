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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/АР
Днем во вторник, 27 декабря, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из интерактивной карты Минцифры страны.
Экстренное предупреждение было объявлено во всех областях Украины примерно в 15:43 по местному времени (16:43 по московскому времени).
В последний раз воздушная тревога на всей территории страны объявлялась в воскресенье, 25 декабря.
Вооруженные силы РФ начали наносить ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Такое решение было принято после теракта на Крымском мосту.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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