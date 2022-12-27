Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/АР

Днем во вторник, 27 декабря, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из интерактивной карты Минцифры страны.

Экстренное предупреждение было объявлено во всех областях Украины примерно в 15:43 по местному времени (16:43 по московскому времени).

В последний раз воздушная тревога на всей территории страны объявлялась в воскресенье, 25 декабря.

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